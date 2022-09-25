В субботу сборная России провела товарищеский матч в Киргизии против местной национальной команды. Подопечные Валерия Карпина не без проблем отпраздновали победу с результатом 2:1. Автором победного гола на последних минутах стал полузащитник Даниил Фомин.

На канале сборной России в YouTube было опубликовано видео. Пресс-служба национальной команды приоткрыла закулисье матча в Бишкеке.

Отметим, что в следующий раз сборная России соберётся в ноябре. Планируется проведение товарищеских матчей против национальных команд Ирана и Боснии и Герцеговины. Впрочем, ситуация с этими играми ещё может измениться.