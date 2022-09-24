​Уткин забил в дебютном матче за сборную России

В субботу сборная России проводила товарищеский матч против Киргизии. Ближе к завершению игры за команду Валерия Карпина забил полузащитник Даниил Уткин. Его гол и стал победным для российской сборной в Бишкеке – 2:1.

Стоит сказать, что Даниил Уткин впервые сыграл за сборную России.

Ознакомиться с тем, как развивались события в матче между сборными Киргизии и России, можно на портале LiveResult, где проходила текстовая трансляция.

Отметим, что игра в Киргизии стала для сборной России первой в 2022 календарном году. Из-за санкций российская национальная команда в официальных турнирах с весны не участвует.