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Чемпионат мира по футболу 2022

​Уткин забил в дебютном матче за сборную России

 
24 Сентября 2022 • 18:53 Комментировать
Киргизия
1:2
РОССИЯ
окончен

В субботу сборная России проводила товарищеский матч против Киргизии. Ближе к завершению игры за команду Валерия Карпина забил полузащитник Даниил Уткин. Его гол и стал победным для российской сборной в Бишкеке – 2:1.

Стоит сказать, что Даниил Уткин впервые сыграл за сборную России.

Ознакомиться с тем, как развивались события в матче между сборными Киргизии и России, можно на портале LiveResult, где проходила текстовая трансляция.

Отметим, что игра в Киргизии стала для сборной России первой в 2022 календарном году. Из-за санкций российская национальная команда в официальных турнирах с весны не участвует.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Даниил Уткин
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