Наставник сборной Казахстана хочет сыграть против России

Наставник национальной команды Казахстана Магомед Адиев рассказал о желании провести игру против сборной России.

«Сборная России — очень сильная команда. Нам хотелось бы состязаться на фоне таких команд. Но переговоры находятся в компетенции двух федераций», – высказал своё мнение специалист изданию «РБ Спорт». Также бывший тренер «Анжи» напомнил, что в скором времени встретятся юношеские и молодежные сборные. Адиев отметил, что хочет видеть возвращение российской команды в элиту.

Подопечные Валерия Карпина осенью сыграют против Киргизии, Ирана, а также национальной команды Боснии и Герцеговины.

