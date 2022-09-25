Стрепетов: «До привычной сборной пока ещё очень далеко»

Сборная России по футболу сыграла товарищеский матч в Бишкеке против сборной Киргизии, одержав волевую победу со счетом 2:1. Это был первый после долгого перерыва матч российской команды, и ветеран питерского «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал его. Он считает, что команде еще далеко до своей лучшей игры.

- Первый тайм мы никак не можем занести себе в актив во всех линиях. А во втором тайме был совсем другой футбол. Так что концовка матча подсластила этот, прямо скажем, невзрачный футбол. До той игры, которую мы привыкли видеть от нашей сборной, еще очень далеко, - цитирует Стрепетова РБ Спорт.

В последний раз в официальном матче сборная России выступала в ноябре прошлого года, тогда она проиграла Хорватии в квалификационном турнире к ЧМ-2022.