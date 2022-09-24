Александр Мостовой: «Ничего не жду от матча, а чего там ждать-то?»

Как и многие другие имеющие отношение к футболу люди в Российской Федерации, Александр Мостовой будет следить за матчем между сборными Киргизии и России. Однако бывший футболист российской сборной признался, что ничего не ожидает от предстоящей игры.

- Эта игра нужна, потому что есть регламент, под который мы подходим. Все сборные мира сейчас играют. Но я ничего не ожидаю от матча, потому что нет интереса. А что там ждать-то?, - цитирует Мостового «РИА Новости».

Матч между Киргизией и Россией пройдет 24 сентября в Бишкеке, он начнется в 16 часов по московскому времени, а следить за ним можно будет в формате онлайн-трансляции на нашем сайте.