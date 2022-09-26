Наумов прокомментировал слухи об уходе Карпина из сборной России

Экс-руководитель столичного «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал слухи о возможном уходе Валерия Карпина с тренерского поста национальной команды.

«По нему видно, что он хочет продолжить работу со сборной. А зачем ему сейчас уходить? Не думаю, что сборная России ему мешает работать в клубе», – заявил бывший президент «железнодорожников» в интервью «РБ Спорт». Также Наумов считает, что в стане российской сборной нет напряженности, и каждый знает отведенную ему роль, что подкупает.

Напомним, что 24 сентября подопечные Валерия Карпина провели первую игру в 2022 году. В Бишкеке с трудом была обыграна сборная Киргизии со счётом 2:1. Даниил Уткин забил победный мяч уже на 89 минуте.

