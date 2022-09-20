Игнатьев — о возможном отстранении сборной России от Евро-2024: ««Этим поступком УЕФА перечёркивает все жизненные тезисы»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о возможном отстранении национальной команды от Евро-2024. Ранее к этому призывал глава МВД Германии.

Специалист признался, что его не удивит подобное развитие событий.

«Этим поступком УЕФА перечёркивает все жизненные тезисы — спорт вне политики. Они почему-то делают всё как им нравится. Я не ожидал другого исхода, они идут этим путём и будут продолжать так действовать до того момента, пока кто-то на самом верху не примет решение в пользу нас», — цитирует Игнатьева Metaratings.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от всех международных турниров. Следующий матч нашей национальной команды запланирован на 24 сентября, когда подопечные Валерия Карпина встретятся со сборной Кыргызстана.