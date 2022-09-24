Глебов признался, что недоволен качеством игры сборной России

Полузащитник сборной России Данил Глебов высказался после победы над Киргизией (2:1).

«Результатом доволен, а качеством игры, наверное, нет. Рассчитывали показать другой футбол, поле где-то мешало немного играть», — передает слова Глебова «Спорт-Экспресс».

Игрок заявил, что также повлияли новые сочетания на поле, в которых раньше никогда не играли, но главное, что одержали победу.

Глебов добавил, что редко случается, когда за сборную дебютирует такое большое количество футболистов.

Этот матч стал третьим для Глебова в футболке сборной России. Пока он не отмечался голевыми действиями.