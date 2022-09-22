Гранат: «Европа хотела бы, чтобы Россия участвовала в международных соревнованиях»

Экс-защитник российской национальной команды Владимир Гранат верит недавнему заявлению главы УЕФА Александера Чеферина относительно российского футбола.

Напомним, что словенский чиновник выразил надежду в скором возвращении клубов и сборной на международную арену после стабилизации всей ситуации. «Думаю, Чеферин руководствуется благими мотивами и верит в светлое будущее. Его словам можно доверять. Наверное, вся Европа хотела бы, чтобы Россия участвовала в международных соревнованиях», – считает четвертьфиналист чемпионата мира – 2018, чьи слова приводит«РБ Спорт».

Защитник не смог дать прогноз относительно сроков отстранения российского футбола, но заявил, что чем он будет меньше, тем лучше.

Напомним, что 20 сентября пресс-служба РФС подтвердила отстранение сборной от участия в квалификации Евро-2024. За национальную команду России Гранат провёл 13 встреч и забил один мяч в ворота Азербайджана.

