Кечинов: «Футбол сборной оказался невнятным»

Сборная России по футболу сыграла товарищеский матч в Бишкеке против сборной Киргизии, одержав волевую победу со счетом 2:1. Это был первый после долгого перерыва матч российской команды, и его события попросили прокомментировать Валерия Кечинова - бывшего футболиста российской сборной. Он считает, что российская команда сыграла невнятно.

- Тут в принципе была равная игра. Мы видели невнятный футбол в исполнении нашей сборной. Мы победили, но без какого-то запаса прочности. Поэтому считаю, что показали посредственную игру, - цитирует Кечинова издание Rusfootball.info.

В последний раз в официальном матче сборная России выступала в ноябре прошлого года, тогда она проиграла Хорватии в квалификационном турнире к ЧМ-2022.