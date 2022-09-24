Баженов сделал прогноз на матч Киргизия - Россия

Бывший нападающий московского «Спартака» Никита Баженов поделился мнением о предстоящей товарищеской встрече сборных Киргизии и России.

«Победа точно должна быть - причем крупная. Любой матч важен и нужен. Посмотрим молодых ребят. Это обязательный и важный матч», - передает слова Баженова «Чемпионат».

Напомним, что товарищеская встреча между национальными сборными Киргизии и России состоится в субботу, 24 сентября, стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Последние несколько дней команда под руководством главного тренера Валерия Карпина провела на тренировочном сборе в Новогорске.