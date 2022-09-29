Адиев признался, что ему было интересно возглавить сборную России

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о том, хотел бы он когда-нибудь возглавить сборную России.

«Конечно, мне это было бы интересно. Но ждать или мечтать об этом я не буду. Если когда-нибудь это произойдёт, то я с большим удовольствием рассмотрю вопрос и для меня это будет честь. А если не произойдёт — поверьте, менее счастливым я от этого не стану», — цитирует Адиева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что сборную России может покинуть нынешний наставник национальной команды Валерий Карпин, чей контракт с РФС рассчитан до конца нынешнего года.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА исключили все российские клубы и сборные из международных турниров. Последний свой матч подопечные Карпина провели 24 сентября, когда в товарищеской встрече одолели команду Кыргызстана (2:1).