Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Адиев признался, что ему было интересно возглавить сборную России

29 Сентября 2022 • 15:52 Комментировать
Кыргызстан
1:2
РОССИЯ
окончен

Главный тренер сборной Казахстана Магомед Адиев ответил на вопрос о том, хотел бы он когда-нибудь возглавить сборную России.

«Конечно, мне это было бы интересно. Но ждать или мечтать об этом я не буду. Если когда-нибудь это произойдёт, то я с большим удовольствием рассмотрю вопрос и для меня это будет честь. А если не произойдёт — поверьте, менее счастливым я от этого не стану», — цитирует Адиева «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что сборную России может покинуть нынешний наставник национальной команды Валерий Карпин, чей контракт с РФС рассчитан до конца нынешнего года.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА исключили все российские клубы и сборные из международных турниров. Последний свой матч подопечные Карпина провели 24 сентября, когда в товарищеской встрече одолели команду Кыргызстана (2:1).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сборная Казахстана Магомед Адиев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 29 Сентября
15:52 · Чемпионат мира 2022
Адиев признался, что ему было интересно возглавить сборную России
11:19 · Италия. Серия А
Данило назвал цель сборной Бразилии на ЧМ-2022
10:38 · Чемпионат мира 2022
В Катаре отреагировали на протестную форму сборной Дании
10:22 · Чемпионат мира 2022
Неймар считает, что судьи к нему предвзято относятся
08:29 · Чемпионат мира 2022
Кроос назвал главного фаворита ЧМ-2022
06:40 · Чемпионат мира 2022
Иньеста оценил шансы сборной Испании на ЧМ-2022
06:29 · Чемпионат мира 2022
Иньеста оценил шансы сборной Бразилии на ЧМ-2022
02:44 · Чемпионат мира 2022
Манчини: «Не знаю, почему остался в сборной Италии»
02:10 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Англии: «Триппьер лучше Трента? Звучит как оскорбление»
00:50 · Чемпионат мира 2022
Бразилия – фаворит ЧМ-2022, Португалия – десятая в списке
28 Сентября
23:25 · Германия. Бундеслига
Спортивный директор «Баварии»: «Я не поклонник январских трансферов»
22:44 · Испания. Ла Лига
Араухо имеет шансы сыграть на ЧМ-2022
21:48 · Чемпионат мира 2022
Пулишич сказал, что не паникует после неудачных матчей перед стартом ЧМ-2022
17:41 · Чемпионат мира 2022
Форма сборной Дании станет протестом против проведения ЧМ-2022 в Катаре
16:55 · Чемпионат мира 2022
Манчини: «Хотим выиграть чемпионат мира – 2026, это наша цель»
Все новости
Рекомендуем