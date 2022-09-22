Футбольный эксперт Валерий Масалитин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о матче с Киргизией и ближайшем будущем сборной России.

- Что думаете по поводу матча с Киргизией? Что такая игра может дать сборной России?

- Он даст какую-то отдушину. Пусть это не гранд азиатского и европейского футбола, но имеет определенный уровень. Нам важно посмотреть ближайший резерв, посмотреть на тех, кто себя хорошо проявил в чемпионате. Появятся дополнительные эмоции. Ребята, которые долго не виделись, смогут пообщаться. То есть, этот товарищеский матч может дать много положительного.

- Для чего просматривать ближайший резерв, если нашу сборную отстранили от участия в чемпионате Европы - 2024?

- Все равно надо смотреть. Для того, кого вызовут в сборную, это может дать толчок в развитии. Сборная была и остается пиком карьеры для футболистов. Когда-то отстранения закончатся, поэтому надо проводить сборы. Это дополнительные эмоции для тех футболистов, которые получили приглашение в национальную команду. Не надо стесняться играть против таких сборных, как Киргизия, Босния. Нам без разницы сейчас, с кем играть.

- Результат в таком матче будет иметь значение?

- Хотелось бы положительного результата, потому что хорошие эмоции будут придавать больше сил даже при возвращении в клуб. Как ни крути, результат важен.

- Как относитесь к поведению боснийцев, которые то ли согласятся сыграть, то ли откажутся?

- Понятно, что их там задушат. Просто сначала им надо было узнать, можно ли сыграть с Россией, а потом соглашаться. А уж если дали добро, то заднюю включать в этой ситуации очень не красиво.

- Многие считают, что в нынешней ситуации не нужно было проводить товарищескую встречу сборной, и следовало продолжать играть чемпионат. Как вы считаете?

- Нет. Сборная есть сборная. Ей необходимо собраться, приосмотреться. Есть окна.

- Может, в нынешних условиях будет проще играть с клубами, а не со сборными?

- Можно и с клубами или со вторым составом. Провести матч в «Лужниках» и все это хорошо осветить. Было бы желание. Ничего страшного не вижу. Сборная – это наша лакмусовая бумажка и хорошая отдушина от всего.

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- Пишут, что может начаться вторая волна оттока легионеров из РПЛ. Не опасаетесь такого?

- Пусть клубы опасаются. Они же подписывали с игроками какие-то бумаги, прежде чем заключать с ними контракты. Понятно, что ни ФИФА, ни УЕФА не будут нам помогать. Значит, надо будет судиться. Есть свои законы, и никто не может просто так уехать. Иначе им вообще ничего не надо выплачивать.

- Каким вы видите ближайшее будущее сборной России?

- Надо смотреть, как себя поведет ФИФА. Понятно, что в УЕФА три - пять лет мы не вхожи. А что касается ФИФА, может у нас будет возможность уйти в азиатскую лигу. А если не разрешат, значит, будем в изоляции. Это даст время посмотреть на свои проблемы, и устранить их. А вообще, я считаю, что если мы хорошо себя чувствуем в ШОС, то надо создавать евразийскую лигу. Возможно, будет какой-то межконтинентальный чемпионат. Надо привлекать спонсоров и играть по правилам, которые все соблюдают.

- Что думаете по поводу перехода в Азию? Там же совсем другой футбол, по сравнению с европейским. Насколько нам интересен такой уровень?

- Нам сейчас не до жиру. Надо делать то, что возможно. Если сделают какой-то межазиатский турнир, надо там участвовать. Возможно, сейчас есть смысл объединиться с Беларусью и сделать какой-то турнир. Надо что-то предпринимать. Если мы находимся в изоляции, значит, может проводить то, что хотим. Почему не попробовать? Сделать что-то месяца на два, чтобы люди ходили. Был у нас Кубок Содружества. Можно его расширить, сделать коммерческий турнир, собрать хороший премиальный фонд. В этом тоже есть резон.

Елена Григорьевская