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Чемпионат мира по футболу 2022

Босниец Хаджикадунич заявил, что не хочет играть с Россией

03 Октября 2022 • 14:11 Комментировать
Кыргызстан
1:2
РОССИЯ
окончен

Защитник сборной Боснии и Герцеговины Деннис Хаджикадунич заявил, что не намерен принимать участие в товарищеском матче против национальной команды России, который запланирован на 19 ноября.

«Я поговорю с ассоциацией или тренером. Я просто не хочу участвовать в этом матче. Посмотрим, какая будет реакция. Но я туда не оправлюсь», — цитирует Хаджикадунича Expressen.

Напомним, что права на 24-летнего боснийца принадлежат «Ростову». В настоящий момент футболист выступает за шведский «Мальмё» на правах аренды. Всего в составе российской команды Хаджикадунич провёл 69 матчей, забив в них три гола и отдав столько же результативных передач.

Ранее от участия в товарищеском матче со сборной России также отказались форвард «Интера» Эдин Джеко и бывший полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич. 
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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Мальмё Сборная России Сборная Боснии И Герцеговины Деннис Хаджикадунич
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