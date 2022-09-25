Стала известна посещаемость матча Киргизия - Россия

Накануне состоялся товарищеский поединок между сборными России и Киргизии. Пресс-служба Киргизского футбольного союза сообщила, какое количество болельщиков посетило прошедшую встречу.

«Матч между сборными Киргизии и России посетили 14039 зрителей», - приводится информация на страницах ТАСС.

Напомним, что контрольная встреча состоялась на стадионе в Бишкеке и завершилась волевой победой российской сборной со счетом 2:1. Голами в составе гостей отметились Соболев и Уткин.

Следующий товарищеский поединок подопечные Валерия Карпина проведут в ноябре с Ираном. Также обсуждается спарринг против Боснии и Герцеговины.