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Чемпионат мира по футболу 2022

​Все игроки сборной России тренируются в пятницу, матч с Киргизией – в субботу

 
23 Сентября 2022 • 17:22 Комментировать
Киргизия
...
РОССИЯ
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Через 21 ч. 55 мин.

Сборная России в пятницу проводит тренировку в преддверии товарищеского матча против Киргизии. В занятии участвуют все футболисты, которые прилетели в Бишкек.

Напомним, что матч между сборными Киргизии и России стартует 24 сентября в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что российский футбол находится под санкциями УЕФА и ФИФА. Из-за этого сборная России в ближайшее время сможет проводить только товарищеские матчи. После игры с Киргизией в следующий раз команда соберётся в ноябре.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России
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КИРГИЗИЯ РОССИЯ
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