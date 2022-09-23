​Все игроки сборной России тренируются в пятницу, матч с Киргизией – в субботу

Сборная России в пятницу проводит тренировку в преддверии товарищеского матча против Киргизии. В занятии участвуют все футболисты, которые прилетели в Бишкек.

Напомним, что матч между сборными Киргизии и России стартует 24 сентября в 17:00 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Стоит сказать, что российский футбол находится под санкциями УЕФА и ФИФА. Из-за этого сборная России в ближайшее время сможет проводить только товарищеские матчи. После игры с Киргизией в следующий раз команда соберётся в ноябре.