Булыкин: «Если Карпин уйдёт из сборной, это не станет потерей»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин высказался о возможном уходе Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

Ранее сообщалось, что Карпин не желает продлевать контракт с РФС. Сам специалист заявил, что ничего об этом не знает.

По мнению Булыкина, уход Карпина из национальной команды не станет потерей для сборной.

«Наша главная команда всё равно никуда не готовится. Тренер не должен совмещать работу в сборной и в клубе», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».

Карпин возглавил сборную России летом 2021 года, подписав контракт с РФС до конца текущего года. В своём последнем товарищеском матче национальная команда одолела Кыргызстан (2:1).