Бушманов: У меня не самые яркие впечатления от игры сборной России

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался о результате товарищеского матча между сборными России и Киргизии (2:1).

Бушманов сказал порталу «Плеймейкер», что ожидал большего от этой встречи, но команда давно не играла, было большое количество замен, все это повлияло. Многое не получалось в первом тайме, во второй половине неплохо себя показал Даниил Уткин, который справедливо забил победный гол, добавил специалист.

Эксперт подытожил, что киргизы играли на своем поле, и при хорошей поддержке стадиона показали себя с лучшей стороны.

Напомним, этот матч был первым для сборной России в этом календарном году. Следующая встреча запланирована на ноябрь против сборной Ирана.