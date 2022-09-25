Баринов ответил, останется ли Карпин в сборной России

Полузащитник национальной сборной России Дмитрий Баринов высказался о контракте главного тренера команды Валерия Карпина.

«У Карпина контракт кончается? Думаю, продлит. У нас хорошая атмосфера в сборной, он ее создает», - приводятся слова футболиста на страницах «Спорт-экспресса».

Напомним, что действующее трудовое соглашение Карпина с национальной командой истекает в конце декабря нынешнего года.

В субботу, 24 сентября, сборная России провела первый матч с ноября прошлого года. Подопечные Карпина на выезде встречались с Киргизией. Россияне первыми пропустили, но смогли одержать волевую победу со счетом 2:1.