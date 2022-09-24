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Гаджиев – о Захаряне: «Армения — это его родина, поэтому осуждать не должны»

 
24 Сентября 2022 • 10:23 Комментировать
Киргизия
...
РОССИЯ
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Через 4 ч. 50 мин.

Заслуженный российский специалист Гаджи Гаджиев дал комментарий относительно слухов о возможной смене спортивного гражданства Арсеном Захаряном.

«Какой бы он выбор ни сделал — его надо нормально принять. Армения — это его родина, поэтому осуждать ни в коей мере не должны», – заявил тренер в интервью Betonmobile.ru.

Специалист также считает, что сам Арсен не до конца знает, какое решение он хочет принять.

Напомним, что Захарян уже имеет четыре поединка в футболке российской сборной. По слухам, в ФИФА готовы сделать для молодого полузащитника исключение.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Гаджи Гаджиев Сборная России Сборная Армении Арсен Захарян
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