Смородская: «После матча с Киргизией игроки сборной России почувствуют себя великими»

Ольга Смородская, ранее занимавшая пост президента московского «Локомотива», высказалась о товарищеском матче сборной России против Киргизии.

«Матч с Киргизией меня не волнует. Такие матчи не принесут опыта. Игры с такими слабыми соперниками только расслабляют. После них футболисты чувствуют себя великими», - передает слова Смородской «Чемпионат».

Сборная Киргизии примет национальную команду России на стадионе в Бишкеке. Матч состоится сегодня, 24 сентября, и начнется в 17:00 по московскому времени.

В ноябре команда Валерия Карпина встретится с Ираном. Также возможен спарринг против сборной Боснии и Герцеговины.