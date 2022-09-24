Филимонов - о матче с Киргизией: «Сборная России должна почувствовать вкус победы»

Экс-вратарь московского «Спартака» и сборной России Александр Филимонов обсудил с корреспондентом «Спорт-экспресса» предстоящий товарищеский поединок против команды Киргизии.

«Всегда все хотят выиграть. Победа всегда имеет значение. Сборная должна почувствовать вкус победы. Новички? Надо пробовать их так, чтоб все равно победили», - приводятся слова Филимонова на страницах «Спорт-экспресса».

Контрольная встреча сборных Киргизии и России состоится сегодня, 24 сентября, в Бишкеке. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Напомним, что подопечные Валерия Карпина отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.