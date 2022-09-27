Карпин — о Сперцяне и Сазонове: «Они хорошие футболисты, но это два Месси или три Роналду?»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал решение полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна и защитника «Динамо» Сабы Сазонова выступать за национальные команды Армении и Грузии соответственно.

По мнению специалиста, никого уговаривать выступать за сборную России не стоит.

«Да, они хорошие футболисты. Но это два Месси или три Роналду? Из-за одного игрока сборная России не будет на первом или последнем месте», — цитирует Карпина YouTube-канал «Вышли».

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА отстранили все российские клубы и сборные от участия в международных турнирах. Свой последний на сегодняшний день официальный матч команда Карпина провела в ноябре прошлого года против сборной Хорватии (0:1).