Ахметов: «В Кыргызстане очень ждут матча с Россией»

Полузащитник «Краснодара» Ильзат Ахметов высказался о предстоящем контрольном поединке между сборными России и Кыргызстана.

«В Кыргызстане очень ждут матча с Россией. Народ хочет увидеть хорошую игру. С нетерпением жду игру. Будет приятный прием и сумасшедшая поддержка», - передает слова Ахметова «РИА Новости».

Напомним, что товарищеская встреча сборных Кыргызстана и России состоится в субботу, 24 сентября, в Бишкеке.

На ноябрь у команды Валерия Карпина намечены спарринги против сборных Ирана и Боснии и Герцеговины. При этом лидеры боснийской сборной Миралем Пьянич и Эдин Джеко отказались от участия в матче.