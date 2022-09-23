Игнатьев: «Матч с Киргизией станет праздником»

Бывший тренер российской сборной Борис Игнатьев уверен в том, что товарищеский матч с Киргизией станет настоящим праздником для российских любителей футбола. При этом он не считает важным результат - для игроков главным будет сыграть, ведь в этом году российская национальная команда на поле еще не собиралась.

- Матч с Киргизией будет праздником для тех ребят, кто находится там. Мне неважно, как мы сыграем и какой будет счет. Надо посмотреть, кто мы такие, - цитирует Игнатьева РИА Новости.

Матч между Киргизией и Россией пройдет 24 сентября, он начнется в 16 часов по московскому времени, а следить за ним можно будет в формате онлайн-трансляции на нашем сайте.