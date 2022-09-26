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Чемпионат мира по футболу 2022

Мостовой — о возможном уходе Карпина: «Любой спортивный человек сейчас может руководить сборной»

26 Сентября 2022 • 16:56 Комментировать
Кыргызстан
1:2
РОССИЯ
окончен

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался на тему возможного ухода Валерия Карпина с поста наставника национальной команды.

Ранее сообщалось, что Карпин может отказаться от продления контракта с РФС. Напомним, действующее соглашение специалиста рассчитано до конца нынешнего года.

«Мы сейчас нигде не участвуем. Любой спортивный человек сейчас может руководить сборной», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Помимо сборной России, Карпин также возглавляет и «Ростов», который после 10 проведённых матчей идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.  

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России Александр Мостовой
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