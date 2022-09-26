Мостовой — о возможном уходе Карпина: «Любой спортивный человек сейчас может руководить сборной»

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался на тему возможного ухода Валерия Карпина с поста наставника национальной команды.

Ранее сообщалось, что Карпин может отказаться от продления контракта с РФС. Напомним, действующее соглашение специалиста рассчитано до конца нынешнего года.

«Мы сейчас нигде не участвуем. Любой спортивный человек сейчас может руководить сборной», — приводит слова Мостового «Чемпионат».

Помимо сборной России, Карпин также возглавляет и «Ростов», который после 10 проведённых матчей идёт на втором месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Зенита» на четыре очка.