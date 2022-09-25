Футбольный эксперт Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу будущего сборной России.

- Что же случилось с нашей сборной? Еле вырвали победу в конце матча с Киргизией.

- Ожидал более убедительной победы. Не думал, что наша команда будет выглядеть так слабо. Не понравилась, что некоторые ребята, которые первый раз играли за сборную, не проявили желания. Бывает, что не получается, но они вели себя, как мастеровитые игроки. А им нужно доказывать свое право на приглашение в сборную. Но многие с какой-то вальяжностью отнеслись к матчу.

- Сейчас пишут, что у сборной России в матче с киргизами не было игры, каждый играл сам за себя. Может, вообще не нужны такие матчи?

- Они нужны. Это хорошие выводы, кого надо приглашать, а кого не стоит вызывать. Тренер анализирует ситуацию, как ребята подходят к игре. Карпин изначально выражал надежду, что ребята приедут мотивированными, но мы увидели совсем другое. Некоторые футболисты теперь однозначно отсеются.

- Если бы не гол Уткина, ничья стала бы позором для нас?

- Бывают неудачные матчи и триумфальные. Мы в свое время обыгрывали чемпионов Европы. Это не говорит, что они слабее. Но мне не понравился настрой некоторых игроков. Мы видели, что Уткин бился, старался, Комличенко работал. А вот Глушенков, который первый раз вызвался, вел себя, как мастер. Надо бегать, помогать, отрабатывать, а у него как будто сил не было. В сборной игроки должны пахать.

- Нет ли ощущения, что уровень азиатских команд вырос, или наш упал?

- Желание у киргизов было огромное. Может, нет мастерства, но они бились и играли за счет сыгранности. А наши хотели выехать на классе. Так не бывает. Любая сборная сейчас может преподнести сюрпризы. И мы сами это делали в матчах с Испанией, Францией, когда эти команды были на ведущих ролях. Но за счет работоспособности и желания ребята переигрывали грандов. Конечно, Киргизии было приятно играть с соперником, который выше классом. Они бились. Но и наши должны были отвечать тем же. А этого мы не увидели. Вот что расстроило. Игра у нас не получилась.

- Может нам самое место в азиатской лиге, судя по уровню наших футболистов? Мы бы были там грандами?

- Все зависит от командной игры. Вроде бы собрали лучших футболистов, но мы увидели, как получилось. Может несыгранность сказалась, было мало времени на подготовку, но самоотдачу никто не отменял. Тем более, в сборной. Если мы перейдем в другую лигу, нам все равно нужна будет практика. Надо показывать свой уровень.

- Как относитесь к самой перспективе выступления в азиатской лиге? Это было бы интересно?

- Может так и придется делать, учитывая развитие событий. Без игровой практики очень тяжело. Игры нужны, чтобы сборная сохранялась. Сейчас у нас даже в матче с Киргизией возникли проблемы. Как не нужны игры?

Реклама

- То есть, сказался простой сборной, которая около десяти месяцев не проводила матчи?

- Да. Мотивация тоже существует, и так нельзя. Они играют за сборную, на которую смотрит вся страна.

- Кого из футболистов видите лидерами нашей сборной через несколько лет?

- Мне понравился Уткин. Фомин тоже. Не беру тех, кто в сборной уже долго. Хотя Джикия, Кузяев бегали и отбирали мячи. А некоторые играли так, как будто счет уже 3:0 или 4:0. Понятно, что у всех разное состояние, в том числе психологическое, но мы видим, что одни выходят и бегают, а кто-то отбывает номер.

- Как относитесь к тому, что молодые футболисты, которые могли бы вырасти в лидеров нашей сборной, предпочитают играть в других сборных: Сазонов, Захарян, Сперцян?

- Это хорошие игроки, но мы не можем залезть каждому в голову. У каждого свои моменты. Конечно, жалко терять таких ребят.

Елена Григорьевская