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Чемпионат мира по футболу 2022

Карпин отреагировал на слухи об уходе из сборной России

26 Сентября 2022 • 09:48 Комментировать
Кыргызстан
1:2
РОССИЯ
окончен

Наставник российской национальной команды Валерий Карпин отреагировал на слухи о возможном прекращении полномочий в сборной.

«Это не ко мне вопросы, а к телеграм-каналам. Я не в курсах вообще. Если они это пишут, значит они что-то знают. Я ничего не знаю», — заявил специалист в интервью изданию «РИА Новости». Отметим, что в последние дни распространялась информация об отсутствии желания Валерия Георгиевича продлевать соглашение с РФС.

Карпин стал главным тренером сборной после проваленного Евро-2020 летом прошлого года. При нём российская команда практически вышла на катарский чемпионат мира, одержав пять побед в семи матчах осенью. Текущий контракт наставника рассчитан до конца 2022 года.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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