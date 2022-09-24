Пономарёв считает, что Россия сыграет вничью с Киргизией

Бывший игрок советской сборной Владимир Пономарёв рассказал своё мнение об исходе спарринга российской национальной команды против Киргизии.

«Экспериментальный матч, в котором биться и драться никто не будет. Думаю, игра закончится вничью», – приводит слова известного в прошлом защитника«Матч ТВ». Пономарёв также отметил, что эта товарищеская игра у него интереса не вызывает, поэтому ожиданий от неё у Владимира нет.

Напомним, что поединок в Бишкеке на стадионе имени Долена Омурзакова пройдёт уже сегодня. Стартовый свисток судьи – в 17:00 по московскому времени.

