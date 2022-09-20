Мостовой — о матче сборной России с медийной командой: «У нас всё в последнее время превращается в шоу, хватит этого»

Главный тренер команды Fight Nights Александр Мостовой поделился мнением о возможности проведения товарищеского матча сборной России с медийной командой.

По мнению Мостового, такую встречу организовывать не стоит, поскольку уровень медийной команды намного ниже уровня национальной сборной.

«Если возможный матч сборной с медийным клубом будет проводиться как шоу, то, такое событие организовывать не надо. У нас всё в последнее время превращается в шоу, хватит этого. Можно сыграть обычный товарищеский матч с любой профессиональной командой», — приводит слова Мостового Metaratings.

Напомним, на 24 сентября запланирована товарищеская встреча между сборными России и Кыргызстана. Однако ранее сообщалось, что это игра может не состояться.