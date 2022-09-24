«Уже все научились играть в футбол»: Канчельскис прокомментировал тяжёлую победу России в Киргизии

Сборная России с трудом выиграла товарищеский матч против Киргизии. Команда Валерия Карпина пропустила первой, а победный второй мяч забила за считанные минуты до финального свистка арбитра.

О тяжёлой игре для российской национальной команды высказался известный в прошлом футболист Андрей Канчельскис.

«Ну а вы чего хотели? Сейчас уже все научились играть в футбол. Вчера Венгрия обыграла Германию 1:0. Бывает. Главное, что победили. Положительные эмоции - самое главное», - высказался Канчельскис, чьи слова на своих страницах приводит «Чемпионат».

В следующий раз сборная России соберётся в ноябре. Согласно планам, команда Валерия Карпина должна сыграть против Ирана и Боснии и Герцеговины.