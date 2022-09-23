Стало известно, кто прокомментирует матч Киргизия - Россия

Стало известно, кто прокомментирует товарищескую встречу между сборными Киргизии и России, которая состоится в ближайший уик-энд в Бишкеке. Согласно сведениям «РБ Спорта», на этом поединке отработает Константин Генич. Транслировать игру в прямом эфире будет телеканал «Матч ТВ».

Контрольный матч пройдет в Бишкеке на стадионе им. Долона Омурзакова в субботу, 24 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по московскому времени.

Стоит отметить, что для сборной России этот поединок станет первым с осени прошлого года.

В ноябре подопечные Валерия Карпина могут встретится с командами Ирана и Боснии и Герцеговины.