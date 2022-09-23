Ледяхов: «Интересно посмотреть, в каком состоянии российская сборная»

Как и многие другие имеющие отношение к футболу люди в Российской Федерации, Игорь Ледяхов с нетерпением ждет матча между сборными Киргизии и России. Бывший нападающий московского «Спартака» и хихонского «Спортинга» считает, что сейчас было бы интересно посмотреть на то, в каком сейчас положении находится сборная России.

- Особых ожиданий нет. Просто нужно провести контрольную игру. Давно ни с кем не играли, сборная давно не собиралась. Хочется посмотреть, в каком состоянии находятся наши футболисты, - цитирует Ледяхова издание «РБ Спорт».

Матч между Киргизией и Россией пройдет 24 сентября, он начнется в 16 часов по московскому времени, а следить за ним можно будет в формате онлайн-трансляции на нашем сайте.