​Карпин сделал 10 замен в перерыве матча сборной России

В субботу сборная России проводит товарищеский матч против Киргизии. После первого тайма на табло в Бишкеке горели две единицы. Любопытно, что главный тренер российской сборной Валерий Карпин сделал 10 замен в составе команды в перерыве. Место на поле сохранил только голкипер Матвей Сафонов.

Полностью состав сборной России на второй тайм выглядит так: Сафонов – Макарчук, Джикия, Сильянов, Хлусевич – Баринов, Уткин, Кузяев – Глушенков, Мостовой – Комличенко.

Следить за развитием событий на поле в Бишкеке можно в текстовой трансляции, которая проходит на страницах портала LiveResult.