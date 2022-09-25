​Соболев – о пенальти: «Это Дзюба бьёт в моём стиле»

Нападающий Александр Соболев стал автором первого забитого мяча сборной России в 2022 году. Футболист отличился в товарищеской игре против Киргизии, реализовав одиннадцатиметровый удар по ходу первого тайма.

Соболев ответил на вопрос журналиста «РБ Спорт» о том, что он исполнил пенальти в стиле Артёма Дзюбы.

«Это Дзюба бьёт в моём стиле», - сказал Соболев с улыбкой. «Я до последнего смотрел на вратаря, бил так много раз».

Напомним, что сборная России вырвала победу в Бишкеке с результатом 2:1. Автором второго гола команды стал Даниил Уткин.

Следующий сбор национальной команды России запланирован на ноябрь.