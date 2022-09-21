Кафанов оценил перспективы Гилерме попасть в сборную

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов оценил перспективы вратаря «Локомотива» Гилерме в будущем оказаться в составе национальной команды.

«Гилерме как только начнёт играть — будет кандидатом в сборную. Ещё он не набрал осеннюю форму, но он сильный вратарь», — цитирует Кафанова «Чемпионат».

В текущем сезоне бразилец с российским паспортом провёл за «железнодорожников» все один матч, в котором пропустил один мяч. Также на счету Гилерме 19 матчей в составе сборной России.

Ближайший матч национальной команды запланирован на 24 сентября против Кыргызстана. Также в ноябре подопечным Валерия Карпина предстоит встретится с Ираном и Боснией.