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​Игрок сборной Киргизии Рустамов: «Сборная России остаётся сильным соперником» эксклюзив

 
25 Сентября 2022 • 18:58 Комментировать
Киргизия
1:2
РОССИЯ
окончен

Полузащитник сборной Киргизии Турсунали Рустамов дал комментарий для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» после поражения от России (1:2).

- Понравился ли вам матч против сборной России? Атмосфера на стадионе была прекрасной, судя по тому, что было видно по телевизору.

- На домашних матчах нашей сборной всегда такая атмосфера. Спасибо каждому, кто пришел вчера. Думаю, игра была очень интересной и понравилась всем болельщикам. Сборная России, несмотря на большое количество новых игроков и отсутствие игр, все равно остается сильным соперником. В ее составе очень много индивидуально сильных игроков, которые играют в лучших клубах Премьер-Лиги. Хотя конечно присутствует чувство досады, что мы могли, как минимум, не проиграть.

- Кого бы вы могли выделить в составе сборной России?

- Я бы выделил Далера Кузяева и Андрея Мостового. С обоими игроками у меня было несколько игровых эпизодов. Оба техничные и быстро принимают решения. С последним даже обменялись футболками после матча.

- Как вы думаете, есть ли вероятность, что игроков сборной Киргизии могли приметить клубы РПЛ в этой игре?

- Вполне возможно. Эта игра была интересна всем российским любителям футбола, особенно ввиду длительного отсутствия игр. Уверен, что много функционеров и агентов следили за матчем. РПЛ - очень сильный и интересный чемпионат.

- Вам интересно принять участие в игре уже в России? Говорят, что такая возможность сейчас обсуждается.

- Каждая игра в футболке сборной Киргизии интересна. Международных игр не так много, а против соперников уровня сборной России тем более. Если это так, то да, почему бы нет?!

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Киргизии Турсунали Рустамов
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