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Товарищеские матчи по футболу

Карпин: «Матч с киргизами был очень полезным»

27 Сентября 2022 • 05:34 Комментировать
Кыргызстан
1:2
РОССИЯ
окончен

Сборная России с трудом обыграла сборную Киргизии в товарищеском матче, прошедшем 24 сентября в Бишкеке. Тем не менее, наставник национальной команды Валерий Карпин доволен тем, что матч состоялся. Для него было очень важно посмотреть в действии новых игроков, заявил он.

- Удалось ли осуществить все стратегические и тактические задачи? Думаю, нельзя говорить, что удалось на сто процентов, но я считаю, что всё это было очень полезно и правильно. Даже в тех составах, которые вышли, было важно посмотреть на стольких новичков одновременно, - цитирует Карпина «Спорт-экспресс».

Для сборной России это был первый матч в 2022 году, в последний раз перед этой игрой она играла в ноябре прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Валерий Карпин Сборная России
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