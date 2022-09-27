Петржела: «Допускаю, что Карпин может уехать из России»

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела поделился мнением о возможно уходе Валерия Карпина с поста главного тренера сборной России.

Чешский специалист считает, что наставник национальной команды и «Ростова» будет востребован в Европе, поэтому он может покинуть страну.

«Сейчас в российском футболе состояние неопределённости. Карпин никак не комментирует своё будущее в сборной, потому что понимает, что в этом нет смысла. Мысли игроков сейчас не на футбольном поле, в стране очень непростая ситуация. Допускаю, что Карпин может уехать из России», — цитирует Петржелу Sport24.

Напомним, Карпин возглавил сборную России летом прошлого года, его контракт с РФС истекает в конце декабря.