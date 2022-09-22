Сафонов высказался о работе с Кафановым

Голкипер национальной команды России Матвей Сафонов высказался о совместной работе с тренером вратарей сборной Виталием Кафановым.

«Кафанов — большой человек и опытный вратарь, хороший наставник на поле и за его пределами. Он всегда может поддержать тебя», – заявил вратарь «Краснодара» в интервью Sport24. Матвей добавил, что они тратят большое количество времени для улучшения игры, что должно помочь всей сборной. Также страж ворот отметил, что не понимает, откуда у специалиста время и силы для совместной работы в сборной и в «Ростове».

Напомним, что Кафанов был главным тренером «жёлто-синих» в прошлом сезоне, однако основной специализацией его работы является вратарская деятельность.