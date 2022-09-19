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Чемпионат мира по футболу 2022

Онопко - о матчах сборной России: «Всё по плану»

 
19 Сентября 2022 • 10:06 Комментировать
Кыргызстан
...
РОССИЯ
24.09 17:00

Футбольный специалист Виктор Онопко, который входит в тренерский штаб Валерия Карпина в сборной России, дал комментарий по запланированным товарищеским поединкам против Кыргызстана и Боснии и Герцеговины.

«Жду ли матчи с Кыргызстаном и Боснией? Все по плану», - приводит слова тренера Sport24.

Товарищеская встреча с национальной командой Кыргызстана должна состояться 24 сентября в Бишкеке. Что касается поединка против сборной Боснии и Герцеговины, то этот спарринг запланирован на 19 ноября. Местом проведения игры утвержден «Санкт-Петербург».

Ранее главные звезды боснийской сборной Миралем Пьянич и Эдин Джеко выступили против поездки в Россию.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Виктор Онопко
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