Карпин рассказал о плане на матч против Киргизии

Наставник российской национальной команды Валерий Карпин поделился планом на предстоящий матч против Киргизии.

«Будем играть так, как мы хотим, а не отталкиваться от Киргизии», – заявил специалист в интервью Sport24. Также Валерий Георгиевич отметил, что за столь короткий промежуток времени, который есть на сборе, тяжело довести до автоматизма свои идеи, а также хоть что-то наиграть.

Напомним, что Россия выйдет на поле в Бишкеке 24 сентября. Стартовый свисток арбитра назначен на 17:00 по московскому времени. Для национальной команды этот матч станет первым с отборочной встречи на ЧМ-2022 против Хорватии.

