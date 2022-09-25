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Чемпионат мира по футболу 2022

Игнатьев - об игре сборной России: «Стремления забить и огня я не увидел»

 
25 Сентября 2022 • 12:20 Комментировать
Киргизия
1:2
РОССИЯ
окончен

Известный российский специалист Борис Игнатьев поделился мнением об игре сборной России против команды Киргизии в товарищеском поединке, состоявшемся накануне в Бишкеке.

«Нашим игрокам не хватило мотивации на матч со сборной Киргизии. В этом компоненте соперник превзошел нашу команду. Стремления забить и огня я не увидел», - передает слова тренера ТАСС.

Контрольная встреча завершилась волевой победой сборной России со счетом 2:1. Голы в активе Александра Соболева и Даниила Уткина. Это был первый матч подопечных Валерия Карпина с ноября прошлого года.

Напомним, что Россия отстранена от международных турниров решением УЕФА и ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Борис Игнатьев сборная Киргизии
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