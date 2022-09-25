Игнатьев - об игре сборной России: «Стремления забить и огня я не увидел»

Известный российский специалист Борис Игнатьев поделился мнением об игре сборной России против команды Киргизии в товарищеском поединке, состоявшемся накануне в Бишкеке.

«Нашим игрокам не хватило мотивации на матч со сборной Киргизии. В этом компоненте соперник превзошел нашу команду. Стремления забить и огня я не увидел», - передает слова тренера ТАСС.

Контрольная встреча завершилась волевой победой сборной России со счетом 2:1. Голы в активе Александра Соболева и Даниила Уткина. Это был первый матч подопечных Валерия Карпина с ноября прошлого года.

Напомним, что Россия отстранена от международных турниров решением УЕФА и ФИФА.