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Товарищеские матчи по футболу

Коваленко оценил свой дебют в сборной

 
25 Сентября 2022 • 00:58 Комментировать
Киргизия
1:2
РОССИЯ
окончен

Сборная России по футболу сыграла товарищеский матч в Бишкеке против сборной Киргизии, одержав волевую победу со счетом 2:1. Это был первый после долгого перерыва матч российской команды, и в нем за сборную дебютировал Александр Коваленко, полузащитник «Крыльев Советов». Он прокомментировал свой дебют в национальной команде.  

- Ощущения положительные, но мы все ожидали большего, хотели победить увереннее и с хорошим счетом. У Киргизии хорошая команда, все бились, играли. Свой дебют оценю из десяти баллов на четверочку. Могло быть лучше. Надеюсь, дальше так и будет, - заявил Коваленко в эфире телеканала «Матч ТВ».

В последний раз в официальном матче сборная России выступала в ноябре прошлого года, тогда она проиграла Хорватии в квалификационном турнире к ЧМ-2022.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России сборная Киргизии Александр Коваленко
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