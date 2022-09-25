Коваленко оценил свой дебют в сборной

Сборная России по футболу сыграла товарищеский матч в Бишкеке против сборной Киргизии, одержав волевую победу со счетом 2:1. Это был первый после долгого перерыва матч российской команды, и в нем за сборную дебютировал Александр Коваленко, полузащитник «Крыльев Советов». Он прокомментировал свой дебют в национальной команде.

- Ощущения положительные, но мы все ожидали большего, хотели победить увереннее и с хорошим счетом. У Киргизии хорошая команда, все бились, играли. Свой дебют оценю из десяти баллов на четверочку. Могло быть лучше. Надеюсь, дальше так и будет, - заявил Коваленко в эфире телеканала «Матч ТВ».

В последний раз в официальном матче сборная России выступала в ноябре прошлого года, тогда она проиграла Хорватии в квалификационном турнире к ЧМ-2022.