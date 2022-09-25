Дюков: «Самое важное - российская сборная снова играет»

Сборная России по футболу сыграла товарищеский матч в Бишкеке против сборной Киргизии, одержав волевую победу со счетом 2:1. Это был первый после долгого перерыва матч российской команды, и президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился своим мнением об игре. Он считает самым важным ее итогом то, что она, в принципе, состоялась.

- Самое важное, что можно сказать по итогам встречи в Бишкеке, - это то, что российские команды вернулись к проведению международных матчей после перерыва. Рассчитываем, что и в следующую паузу на матчи сборных мы проведем полноценные учебно-тренировочные сборы и серию товарищеских матчей, - цитирует Дюкова издание «Спорт-экспресс».

В последний раз в официальном матче сборная России выступала в ноябре прошлого года, тогда она проиграла Хорватии в квалификационном турнире к ЧМ-2022.