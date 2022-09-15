Главный тренер «Крыльев Советов» Осинькин высказался о попадании своих подопечных в состав сборной России

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин прокомментировал попадание в состав национальной сборной России сразу четырёх своих подопечных — Ивана Ломаева, Романа Ежова, Максима Глушенкова и Александра Коваленко.

«Сборная вступает в новый цикл, должны играть новые более молодые футболисты. Пришло время наших ребят. Надеемся, что они смогут себя проявить и станут игроками, которые будут без вопросов вызываться на все игры», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Отметим, что ни один из этих игроков опыта выступлений за национальную сборную своей страны ещё не имеет.

Напомним, 24 сентября сборная России в рамках товарищеского матча встретится с командой Кыргызстана. Игра начнётся в 13:00 по московскому времени.