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Чемпионат мира по футболу 2022

Караваев рассказал, почему сборной России не удалось добиться крупной победы над Киргизией

05 Октября 2022 • 09:59 Комментировать
Кыргызстан
1:2
РОССИЯ
окончен

Защитник «Зенита» и сборной России Вячеслав Караваев поделился мнением о товарищеском матче с национальной командой Киргизии (2:1), который состоялся 24 сентября.

Футболист считает, что команде Валерия Карпина не удалось добиться более уверенной победы в силу объективных причин.

«Прежде всего, на этом сборе было очень много новых футболистов, которые привыкали к требованиям. За неделю тяжело сыграться, все должны как-то притереться друг к другу.

К тому же мы все люди и думаем о том, что происходит в стране. А все думают, что мы должны выходить и Киргизию 6:0 разрывать», — приводит слова Караваева Sport24.

Напомним, ранее ФИФА и УЕФА исключили российские клубы и сборные из всех международных турниров. В ноябре нашей национальной команде предстоит также встретиться с Ираном и Боснией в рамках товарищеских противостояний.   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Вячеслав Караваев сборная Кыргызстана
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