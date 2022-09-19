Вратарь «Спартака» Селихов отреагировал на невызов в сборную России

Страж ворот московского «Спартака» Александр Селихов отреагировал на непопадание в заявку сборной России на товарищескую встречу с командой Кыргызстана.

«Не расстроился, но для меня это пища для размышлений, в чём добавить. Я с Кафановым общался: он мне указал на те моменты, в которых нужно прибавлять», - приводит слова голкипера «Чемпионат».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Александр провел восемь матчей, в которых пропустил восемь голов. В трех играх голкипер отстоял на ноль.

Товарищеский поединок сборных России и Кыргызстана должен пройти в Бишкеке 24 сентября.