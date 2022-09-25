Самедов оценил игру сборной России против Киргизии

Экс-игрок сборной России Александр Самедов в разговоре с РБК высказался о результате вчерашнего поединка против команды Киргизии. Товарищеская встреча завершилась победой подопечных Валерия Карпина со счетом 2:1.

«Меня не удивил счет, и я не считаю игру России слабой. Каждая игра - новый вызов, так что надо доказывать. Никого просто так не обыграешь. Считаю, что победа была объективной», - высказался бывший полузащитник.

Ожидается, что в ноябре сборная России проведет еще две контрольные встречи – против национальных команд Ирана и Боснии и Герцеговины.