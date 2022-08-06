​Игроки «Спартака» не дарят футболки фанатам, потому что их осталось мало

Дмитрий Зеленов, который руководит пресс-службой «Спартака», высказался об игровой форме команды.

«Новая экипировка нужна, потому что банально старая уже заканчивается. Последние комплекты у всех остались. Футболки футболисты не дарят в том числе и поэтому», - слова Зеленова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

Зеленов выразил надежду на то, что в новой форме, которая скоро будет доставлена, «Спартак» проведёт дерби против «Динамо» в чемпионате России. Этот матч пройдёт в субботу, 20 августа.

В четвёртом туре Российской премьер-лиги «Спартак» сыграет на выезде против «Урала». Следить за развитием событий на поле в Екатеринбурге во всех красках можно будет в текстовой трансляции.